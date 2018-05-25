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مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 23:07 مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش | دولي
مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش
اقتحم رئيس حزب تونس الزيتونية عادل العلمي مقر إذاعة شمس إف إم، ودخل في اعتصام مفتوح للمطالبة اليوم الخميس بحق الرد على الاتهامات التي طالته وفق قوله.

شوف تيفي

اقتحم رئيس حزب تونس الزيتونية عادل العلمي مقر إذاعة شمس إف إم، ودخل في اعتصام مفتوح للمطالبة اليوم الخميس بحق الرد على الاتهامات التي طالته وفق قوله.

وكشفت مصادر تونسية أن السياسي الشهير عادل العلمي قد اقتحم الإذاعة مطالبا بإلقاء مداخلة مباشرة، لكن تدخل عدد من الصحافيين الموجودين في عين المكان، حيث تم احتجازه من المقر ليتم تسليمه فيما بعد إلى الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا التصرف من العلمي جاء للمطالبة بحق الرد بعد ذكر اسمه في قائمة الشخصيات التي وقعت ضحية الكاميرا الخفية شالوم و وافقت على التعامل مع إسرائيل مقابل مبلغ مالي ضخم .

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شوف تيفي إذاعة تونس مقر حق الرد

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