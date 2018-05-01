يا ربي السلامة..بالموازاة مع آذان المغرب: مسنة قتلات جارها بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن حي المسيرة بمدينة مراكش، اهتز دقائق فقط قبل آذان مغرب اليوم الخميس 24 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها متقاعدة، أقدمت على قتل جارها بعد أن وجهت له طعنت بولسطة سلاح

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن حي المسيرة بمدينة مراكش، اهتز دقائق فقط قبل آذان مغرب اليوم الخميس 24 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها متقاعدة، أقدمت على قتل جارها بعد أن وجهت له طعنت بولسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته، في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن الضحية تفاجأ بالسيدة التي تعاني من اضطرابات نفسية، تقوم بتوجيه طعنة له على مستوى البطن أمام عمارة الفردوس، ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ( المصدر) أن الضحية، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف السيدة المتورطة في هذا الفعل الإجرامي، حيث تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.