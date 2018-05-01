مصرع مغربي وزوجته في انفجار مستودع لتخزين المواد المستعملة في تصنيع الألعاب النارية بإسبانيا +تفاصيل مؤلمة ﻿

لقى مواطن مغربي وزوجته مصرعهما مساء أمس الأربعاء، جراء الانفجار الذي وقع في مستودع سري مخصص لتخزين المواد التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية ببلدة ( توي ) التابعة لإقليم بونتيفيدرا ( شمال غرب

''شوف تيفي''+''و م ع''

لقى مواطن مغربي وزوجته مصرعهما مساء أمس الأربعاء، جراء الانفجار الذي وقع في مستودع سري مخصص لتخزين المواد التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية ببلدة ( توي ) التابعة لإقليم بونتيفيدرا ( شمال غرب اسبانيا ) .

وعلم لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببلباو، أن الضحيتين اللذين يحملان الجنسية المغربية كانا يقيمان في منزل مجاور للمستودع السري الذي كان مخصصا لتخزين المواد التي تستخدم في صناعة الألعاب النارية .

وأوضحت نفس المصادر، أن طفلي الضحيتين اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 6 و 13 سنة أصيبا بجروح طفيفة خلال هذا الانفجار، مشيرة إلى أنه تم نقلهما إلى مستشفى مدينة فيغو لتلقي العلاجات الضرورية .

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أكدت نقلا عن مصادر من مصلحة الطوارئ، أن حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في هذا الحادث الذي لا تزال أسبابه غير معروفة .

وأشارت (المصادر)، إلى أن هذا الانفجار الذي كان عنيفا وقويا تسبب في خسائر مادية كبيرة امتدت لعدة كيلومترات من محيط هذا المبنى مكان الحادث