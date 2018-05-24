سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم لمئات المغاربة ﻿

أشرف سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، اليوم الخميس بمقر السفارة على إعطاء انطلاقة حملة إفطار الصائم بمكرمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

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أشرف سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، اليوم الخميس بمقر السفارة على إعطاء انطلاقة حملة إفطار الصائم بمكرمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لفائدة المئات من المغاربة المتعففين.

ووزع سعيد مهير الكتبي نيابة عن السفير علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، مساعدات غذائية على الفئات المتعففة بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في المجال الخيري والإنساني.

وتسلم رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية من مختلف المناطق المغربية، الحصص الموجهة للفئات المعوزة لتوزيعها بمناسبة شهر رمضان.

وأشاد المستفيدون بالجهود الإنسانية والخيرية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، لفائدة الفئات المتعففة في المملكة المغربية. وعبروا عن شكرهم للمبادرات الكريمة للهلال الأحمر التي شملت إفطار الصائم، مما ساهم في تخفيف معاناة عدد من المحتاجين في عدد من المدن المغربية.