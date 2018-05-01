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آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير | دولي

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آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 21:55 آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير | دولي
آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير
رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منذ مطلع 2014، بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، فإن الجزائر تواصل سباق التسلح الذي تخوضه بالمنطقة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجزائر تايمز'' اليوم الخميس٠

''شوف تيفي''

رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منذ مطلع 2014، بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، فإن الجزائر تواصل سباق التسلح الذي تخوضه بالمنطقة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجزائر تايمز'' اليوم الخميس٠

وأوضح الموقع المذكور، أن الجزائر التي تعاني اقتصاديا بسبب الأزمة، توصلت إلى اتفاق مع روسيا يقضي باقتناء أحدث السفن للدوريات البحرية من طراز ''مشروع 22160'' ، بقيمة إجمالية تبلغ 180 مليون دولار، حيث تم التوقيع على الاتفاق في 14 ماي الجاري، ويتضمن اقتناء سفينة دورية جديدة في سبتمبر 2018، وبناء ثلاث سفن أخرى مماثلة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الموقع ذاته أن مصنع المنشآت البحرية “ Gorky Zelenodols “الروسي، سيتكفل بتصنيع وتقديم الدعم التقني للجزائر خلال مرحلة التصنيع٠

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأزمة الاقتصادية التسلح الجزائر تايمز

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