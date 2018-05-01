حصري...محاولة اغتصاب تلميذ داخل مؤسسة تعليمية بالقليعة أيت ملول تؤجج غضب أولياء التلاميذ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن تعرض تلميذ داخل مؤسسة تعليمية ابتدائية بجماعة القليعة بأيت ملول يوم أمس لمحاولة اغتصاب من طرف قاصر .

شوف تيفي:أيت ملول

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن تعرض تلميذ داخل مؤسسة تعليمية ابتدائية بجماعة القليعة بأيت ملول يوم أمس لمحاولة اغتصاب من طرف قاصر .

وأكدت مصادر''شوف تيفي''، أن الضحية الذي يدرس بالثالثة ابتدائي كان بصدد الذهاب للمرحاض لقضاء حاجته البيولوجية، قبل أن يتفاجأ بقاصر يبلغ من العمر حوالي 13 سنة يمسك به، بعد أن ولج المدرسة عن طريق تسلقه لأحد أسوارها القصيرة وحاول اغتصابه داخل المرحاض بالقوة غير أن صراخ الضحية واستغاثته جعلت المعتدي يفر هاربا خارج أسوار المدرسة.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذ الضحية أخبر والدته بالواقعة والتي قامت بتوجيه شكاية شفوية لمدير المدرسة الذي نفى لها الواقعة في الوهلة الأولى قبل أن يقر بها بعدما لوح مجموعة من الآباء والأمهات بالتصعيد وتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة أمام باب المؤسسة للتنديد بالاتداء، الذي كان سيطال التلميذ لولا الألطاف الإلهية، وللمطالبة بتوفير الحماية للتلاميذ المهددين من طرف الغرباء والجانحين.