الوداد يدخل في صراع مع الرجاء للتعاقد مع هذا اللاعب ﻿

دخل فريق الوداد الرياضي، في منافسة مع غريمه الرجاء الرياضي، وذلك لضم لاعب شباب الريف الحسيمة المهاجم عبد الرحيم مقران؛ المعار لنادي اتحاد كلباء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

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دخل فريق الوداد الرياضي، في منافسة مع غريمه الرجاء الرياضي، وذلك لضم لاعب شباب الريف الحسيمة المهاجم عبد الرحيم مقران؛ المعار لنادي اتحاد كلباء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وحقق عبد الرحيم مقران الصعود إلى دوري المحترفين الإماراتي هذا الموسم ، رفقة فريق اتحاد كلباء.

وكان عبد الرحيم مقران، قد حقق تألقا بشكل ملفت مع المنتخب المغربي للمحليين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين '' الشان''، بالإضافة إلى تألقه رفقة فريقه الحسيمي منذ بداية الموسم الجاري.

يذكر أن عبد الرحيم مقران، لاعب فريق شباب الريف الحسيمي سابقا، كان قد انتقل الى صفوف اتحاد كلباء الإماراتي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لمدة ستة أشهر.