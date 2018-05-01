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الفيفا تكشف عن الشعار الرسمي للمنتخب المغربي خلال مونديال روسيا

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 21:48 الفيفا تكشف عن الشعار الرسمي للمنتخب المغربي خلال مونديال روسيا | سبور
الفيفا تكشف عن الشعار الرسمي للمنتخب المغربي خلال مونديال روسيا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن الشعارات الرسمية للمنتخبات الـ 32 ،من ضمنها شعار النخبة المغربية ،المشاركة في كأس العالم 2018 ،الذي ستحتضنه روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15

"شوف تيفي"

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن الشعارات الرسمية للمنتخبات الـ 32 ،من ضمنها شعار النخبة المغربية ،المشاركة في كأس العالم 2018 ،الذي ستحتضنه روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

وأوضح بيان للفيفا، نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تم اختيار هذه الشعارات عبر تصويت الجماهير من مختلف أنحاء العالم، حيث تم طرح ما مجموعه 96 شعارا، اختير منها 32 شعارا فقط.

وبحسب المصدر ذاته، أطلق على شعار المنتخب المغربي "أسود الأطلس فخر المغرب"، وجاء شعار المنتخب التونسي "يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية وجمهور"، وتمثل شعار منتخب مصر في "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا"، وبالنسبة للمنتخب السعودي فقد وقع اختيار الجماهير على "فرسان الصحراء".

وأشار المصدر، إلى أن المشجعين الروس اختاروا لمنتخبهم المضيف للبطولة شعار "العب بقلب مفتوح".

ووفقا للفيفا، سيتم استعراض الشعارات الفائزة على حافلات المنتخبات الـ32 في كأس العالم بروسيا، وسيحصل أصحاب الشعارات الفائزة على رحلة إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم بروسيا

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فخر المغرب شعار كأس العالم المنتخب السعودي

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