بالصور: الجامعة تكشف رسميا عن قميص المنتخب المغربي المخصص لخوض مونديال روسيا 2018 ﻿

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الخميس، عن القميص الرسمي الذي سيخوض به ''أسود الأطلس'' مباريات نهائيات كأس العالم 2018، في الحفل الذي أقيم بالصخيرات.

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كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الخميس، عن القميص الرسمي الذي سيخوض به "أسود الأطلس" مباريات نهائيات كأس العالم 2018، في الحفل الذي أقيم بالصخيرات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" قد قام بتسريب قميص المنتخب المغربي الذيسيخوض به نهائيات كأس العالم روسيا 2018، قبل التقديم الرسمي من طرف الجامعة.

ويتبين أن قميص المنتخب الوطني الجديد مستوحى من قميص "جيل 86" الذي لعب به"أسود الأطلس" في مكسيكو، حين تمكنوا من بلوغ مرحلة الدور الثاني.

‎يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.