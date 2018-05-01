دقائق قبل آذان المغرب: مياه البحر تلفظ جثتي شابين لقي مصرعها بفاجعة فلوكة القنيطرة ﻿

لفظت مياه شاطئ جماعة بن منصور بمدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، جثتين، تعودان لشابين لقيا مصرعها عقب انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية أمس الأربعاء.

"شوف تيفي"

لفظت مياه شاطئ جماعة بن منصور بمدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، جثتين، تعودان لشابين لقيا مصرعها عقب انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية أمس الأربعاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأبحاث ما تزال جارية لانتشال جثتي شابين آخرين، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية الخاصة بهذه الفاجعة، تشير إلى سقوط 8 قتلى.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت يومه الخميس 25 ماي، شاب وشابة، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات فاجعة انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية بشاطئ جماعة بن منصور ضواحي مدينة القنيطرة٠