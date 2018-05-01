حصري...معطيات جديدة ومثيرة تظهر بخصوص السيدة التي وضعت مولودها أمام مسجد بأكادير...والقضية فيها حمل غير شرعي ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة بمعلومات حصرية بخصوص الفتاة الحامل التي وضعت مولودها أمام مسجد ''أبي بكر الصديق'' بأكادير قبيل صلاة التراويح ليوم أمس الأربعاء، وتفيد المعلومات المتحصلة عليها أن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة بمعلومات حصرية بخصوص الفتاة الحامل التي وضعت مولودها أمام مسجد ''أبي بكر الصديق'' بأكادير قبيل صلاة التراويح ليوم أمس الأربعاء، وتفيد المعلومات المتحصلة عليها أن الفتاة هي أم عازبة وغير متزوجة، وتعيش حالة التشرد والتيه في الشوارع.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن حملها ناتج عن علاقة غير شرعية تربطها مع أحد الشبان المجهول الهوية بعد علاقة غرامية معه دامت لمدة طويلة أسفرت عن حملها منه، قبل أن يتنكر لها وتواجه مصيرها لوحدها متنقلة بين مجموعة من الأحياء والمناطق.

وأضافت ذات المصادر، أن الفتاة ظلت على حالها إلى حدود ليلة أمس، حينما كانت متجهة نحو المسجد إذ داهمها المخاض، لتسقط أرضا من شدة الألم ووضعت مولودها قبل وصول سيارة الإسعاف قرب عتبة المسجد السالف الذكر بمساعدة بعض النسوة المتواجدات بالمسجد وبعد وصول سيارة الإسعاف جرى نقلها صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لوضعها تحت المراقبة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لها حفاظا على سلامة الأم ومولودها، إذ مازالا يرقدان معا داخل المستشفى تحت العناية الطبية في انتظار مغادرتهما له غدا الجمعة.