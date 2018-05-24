عاجل وبالصور..حريق مهول يأتي على محلين وسط أحد أشهر شوارع مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، حريق مهول داخل محلين، يتواجدان بملتقى شارع المقاومة مع زنقة ''لافييت'' وسط مدينة الدار البيضاء، تسبب في اندلاعه مجهولون.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، حريق مهول داخل محلين، يتواجدان بملتقى شارع المقاومة مع زنقة "لافييت" وسط مدينة الدار البيضاء، تسبب في اندلاعه مجهولون.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مجهولين، أقدموا على إضرام النيران بالمحلين المغلقين لأسباب مجهولة، ما تسبب في انتشار النيران بسرعة كبيرة نظرا لطبيعة المواد المتواجدة بهما.



وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية الذين يعملون في هذه اللحظات على السيطرة على النيران التي خلفت خسائر جسيمة بالمحلين.