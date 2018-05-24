عاجل وبالصور..قبل آذان المغرب: دراجة نارية على متنها شاب وشابة دارت كسيدة خطيرة مع سيارة وسط كازا ﻿

شهد شارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، وقوع حادث سير جد مروع، يتمثل في اصطدام دراجة نارية سريعة من الحجم الكبير، كان على متنها شاب وشابة بسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

شهد شارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، وقوع حادث سير جد مروع، يتمثل في اصطدام دراجة نارية سريعة من الحجم الكبير، كان على متنها شاب وشابة بسيارة خفيفة.



وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن السرعة كانت سببا في وقوع هذا الحادث الذي خلف إصابة الشاب والشابة وسائق السيارة بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة، بينما تم نقل جميع المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الاسعافات الضرورية نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.