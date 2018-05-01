هذه حقيقة حادث شارع المكسيك اللي قالو فيه أن شخصا أفطر خلال رمضان بطنجة ﻿

تفاعلت ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بين أشخاص كانوا على متن سيارتين، إحداهما مسجلة بالمغرب والأخرى

شوف تيفي

تفاعلت ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بين أشخاص كانوا على متن سيارتين، إحداهما مسجلة بالمغرب والأخرى تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وحسب بلاغ من ولاية أمن طنجة، فإنه ومن خلال التحقيقات تبين أن المعنيين بالأمر تبادلوا العنف بسبب خلاف مروري حول عدم احترام حق الأسبقية بشارع المكسيك بطنجة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد الاستماع لأحد أطراف القضية تبين على أن الأمر لا علاقة له بالإفطار عمدا في رمضان، كما تداولته بعض الصفحات الفيسبوكية، معنونين « الاعتداء على أشخاص تم ضبطهم متلبسين بالإفطار عمدا في شهر رمضان »، وذلك في انتظار إحالة نتائج البحث على النيابة العامة المختصة.