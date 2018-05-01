مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك ﻿

بعد ساعات من واقعة سوق بني حسان بمدينة تطوان، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الخميس24 ماي، مقطع فيديو جديد، يظهر لحظة قيام مواطنين بطرد بائعي الأسماك من سوق أسبوعي٠

"شوف تيفي"

بعد ساعات من واقعة سوق بني حسان بمدينة تطوان، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الخميس24 ماي، مقطع فيديو جديد، يظهر لحظة قيام مواطنين بطرد بائعي الأسماك من سوق أسبوعي٠

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول الواقعة، جرت اليوم الخميس، بالسوق الأسبوعي "خميس فيفي" ضواحي شفشاون، حيث أقدم مواطنون يطلبون بإبعاد سيارات توزيع الأسماك عن السوق، ومنعوا دخولها وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان٠

وأشار ناشرو الفيديو إلى أن السوق عرف تواجد السلطات المحلية، التي حلت بعين المكان حتى لا يتكرر سيناريو سوق بني حسان بمدينة تطوان، حيث أقدم بعض الأشخاص بأعمال تخريب استهدفت صناديق الأسماك٠