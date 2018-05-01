فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب ! ﻿

في واقعة غريبة، تقدمت شركة ''فيسبوك'' بطلب مثير لمستخدميها البريطانيين، بعدما طالبتهم بإرسال صور عارية لهم إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في مسعى لوقف الانتقام الإباحي.

شوف تيفي

في واقعة غريبة، تقدمت شركة "فيسبوك" بطلب مثير لمستخدميها البريطانيين، بعدما طالبتهم بإرسال صور عارية لهم إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في مسعى لوقف الانتقام الإباحي.

وبحسب تقارير دولية، من بينها موقع بي بي سي، قالت الشركة "إن كان الشخص يخشى من إطلاع آخرين على صوره الحميمة ومشاركتها على الإنترنت، فالفكرة تنطوي على حجبها قبل أن تظهر على الشبكة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن فيسبوك يعتزم توسيع التجربة لتشمل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

وعن طريقة عمل هذه الآلية، قالت "بي بي سي"، إنه "إذا كان لديك صورة يساورك القلق بشأنها، فعليك بحسب فيسبوك أن تتصل بأحد شركائها في التجربة، وسوف يتواصل فريق عمل هناك مع فيسبوك، وسوف يرسلون إليك رابطا لتحميل الصورة عليه".

وقالت أنتيغون ديفيز، رئيسة السلامة العالمية لـ"فيسبوك"، إن "هذه الصورة سوف يراها عدد صغير جدا، من خمسة أشخاص تقريبا مدربين تدريبا خاصا"، وسوف يحدد الفريق للصورة بصمة رقمية خاصة بها، مع تخزين الشيفرة في قاعدة بيانات. وإذا حاول أي شخص نشر نفس الصورة على الإنترنت، فسوف يجري التعرف على الشيفرة وحجب الصورة قبل أن تظهر على تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر".

ويأتي تطوير هذه التكنولوجيا بسبب تزايد نسب الانتقام الإباحي في بريطانيا، إذ تلقى الخط الساخن أكثر من 500 تقرير في عام 2015، وأكثر من ألف تقرير في عام 2017.