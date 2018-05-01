لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: ''المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة '' ﻿

شارك لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في أشغال الاجتماع الدوري الرفيع المستوى لمنتدى التعاون من أجل التنمية في دورته السادسة، المنظم من قبل المجلس

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شارك لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في أشغال الاجتماع الدوري الرفيع المستوى لمنتدى التعاون من أجل التنمية في دورته السادسة، المنظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار ’’الدور الاستراتيجي للتعاون التنموي في بلوغ أهداف أجندة 2030 : بناء مجتمعات مستدامة ومرنة’’ وذلك يومي 21 و22 من شهر ماي الجاري بنيويورك.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد الوزير أن المملكة المغربية انخرطت مبكرا وبكل دينامية وفاعلية، في إطار التزاماتها بالتعهدات والـمواثيق الأممية، في مختلف الـمبادرات الدولية الـمرتبطة بالتنمية الـمستدامة، وذلك عبر اتخاذ وتنفيذ برامج ومبادرات واقعية ومتنوعة مكنتها من تعزيز مكتسباتها في هذا الـمجال الذي ما يزال تُجَابِهُهُ عدد من الإكراهات والتحديات التي تُحتم تظافر الجهود من أجل معالجتها.

وأبرز الوزير أن المغرب تمكَّن، بفضل الحرص الذي يوليه للتنمية المستدامة، من قطع أشواط مهمّة ومتقدمة في هذا المجال من خلال إقرار الحكامة في ترشيد السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيهها نحو الـمجالات ذات الأولوية كالحد من التغير الـمناخي وتحسين مستوى جودة الهواء و تدبير ومعالجة النفايات وتطهير السائل، وحماية الثروة الـمائية والثروات الطبيعية والحيوانية والبحرية وكذا الـمجال الغابوي، والـمحافظة على النظام الإيكولوجي والبيئي من خلال حماية التنوع البيولوجي، والاهتمام بالساحل وصيانة السدود والـمجاري الـمائية، وتعزيز الأمن الطّاقـي باعتماد الطاقات المتجددة والبديلة.

و جدير بالذكر أن منتدى التعاون من أجل التنمية يعد المنبر الرئيسي للحوار العالمي بشأن السياسات المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية، وهو مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء، ويجمع معاً صانعي القرار من البلدان النامية والمتقدمة والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية والمؤسسات الخاصة، وينعقد منتدى التعاون من أجل التنمية مرة واحدة كل عامين أثناء الاجتماع الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك.