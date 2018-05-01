 حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي ﻿
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حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 18:44 حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي | سبور
حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي
وضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أسماء مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الميرينغي لمواجهة ليفربول في نهائي الأبطال.

شوف سبور

وضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أسماء مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الميرينغي لمواجهة ليفربول في نهائي الأبطال.

وجاءت قائمة النادي الملكي كالتالي:

حراس المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا ولوكا زيدان.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركوس يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، ماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.

جدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستجرى يوم السبت المقبل على الساعة 18.45 دقيقة بمجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي بكييف. 

 

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