آخيرا وبعد يومين..العثور على جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة ﻿

عثرت ساكنة الدوار المتواجد بالقرب من فيكتوريا بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء صباح يوم الخميس على جثة الشاب الذي لقي مصرعه بحر الأسبوع الجاري.

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عثرت ساكنة الدوار المتواجد بالقرب من فيكتوريا بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء صباح يوم الخميس على جثة الشاب الذي لقي مصرعه بحر الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادرنا، أن الساكنة عثرت على الجثة وهي تطفو فوق سطح الماء صباح اليوم بعد مرور يومين على حادثة الغرق.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وفور إشعار رجال الوقاية المدنية بالواقعة، قامت بنقل جثة الشاب إلى مصلحة الطب الشرعي الكائنة بحي الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي على أن يتم دفنه بعد ذلك.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد فشلت في العثور على جثة الشاب البالغ قيد حياته 24 سنة، نظرا لغروب الشمس، ليعاودوا البحث صباح أمس لكن دون جدوى .