هاذ شي خطير بزاف..شاب خطفوه من وسط الشارع وتعداو عليه وعلى الأم ديالو وسط أخطر حي شعبي بالبيضاء+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الخميس 24 ماي، بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخصين بالاعتداء على شاب وسط الشارع العام بحي شعبي بمدينة الدار البيضاء، بطريقة بشعة، قبل إدخاله بالقوة إلى أحد المنازل.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، يومه الخميس 24 ماي، بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخصين بالاعتداء على شاب وسط الشارع العام بحي شعبي بمدينة الدار البيضاء، بطريقة بشعة، قبل إدخاله بالقوة إلى أحد المنازل.

وأوضح الشاب الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" أن فصول الواقعة، جرت قبل شهرين، حيت تفاجأ بشخصين ينهالان عليه بالضرب بحي مولاي رشيد، بدعوى قيامه بتصويرهما بواسطة هاتفه النقال، قبل أن يعمدا إلى اختطافه وإدخاله بالقوة إلى منزلهما، حيث أقدما على ضربه وتعذيبه بطريقة وحشية.

وأبرز الضحية أن والدته التي كانت تحاول انقاذه تعرضت هي الأخرى للضرب، ما تسبب في إصابتها بجروح على مستوى العين والجهاز التناسلي، مشيرا إلى أن الضرب الذي تعرض له جعله يدخل في غيبوبة لمدة يومين، حيث تم نقله إلى مستشفى بن مسيك.

وأكد الضحية حصوله على شهادة طبية بها مدة العجز 22 يوما، عزز بها الشكاية المقدمة إلى المصالح الأمنية، مشيرا إلى أن المتورطين ما زال يتحركان بشكل عادي ولم يتم إلى حدود الساعة اعتقالهما.