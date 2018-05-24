بالصور.. حقائق جديدة عن جريمة ذبح زوج لزوجته بالعرائش ﻿

بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته فجر اليوم الخميس بمنزل العائلة بحي الناباص بالعرائش، كشف موقع العرائش 24 نقلا عن تصريحات الساكنة، أن الزوج ذبح زوجته على الرغم من وجود أبنائهم الثلاثة.

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بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته فجر اليوم الخميس بمنزل العائلة بحي الناباص بالعرائش، كشف موقع العرائش 24 نقلا عن تصريحات الساكنة، أن الزوج ذبح زوجته على الرغم من وجود أبنائهم الثلاثة.

وأضافت المصادر، أن جيران الحي تفاجؤوا بطفلة في الرابعة من عمرها وهي ملطخة بالدماء تبكي و تصرخ بباب منزل الضحية، وفور دخول الساكنة إلى المنزل، وجدوا جثة الأم مرمية على الأرض غارقة في دمائها.

هذا وكشف البعض الآخر، أن الزوجين كانت تجمع بينهما خلافات تجهل أسبابها.

وكشف المصدر المحلي، أن الزوجة الضحية التي تدعى "غيلانة" تنحدر من جماعة ريصانة إقليم العرائش، بينما الزوج الجاني يعمل كمروج للمخدرات.