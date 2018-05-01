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عاجل٠٠ ممثل النيابة العامة يصدم دفاع الزفزافي ورفاقه٠٠والقاضي يرفع أشغال الجلسة

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 17:33 عاجل٠٠ ممثل النيابة العامة يصدم دفاع الزفزافي ورفاقه٠٠والقاضي يرفع أشغال الجلسة | مجتمع
عاجل٠٠ ممثل النيابة العامة يصدم دفاع الزفزافي ورفاقه٠٠والقاضي يرفع أشغال الجلسة
رفع القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك مباشرة بعد

"شوف تيفي"


رفع القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك مباشرة بعد رفضه للأسئلة الموجهة من هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى الشاهد "ب.ل"٠

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة، أن المحامي محمد أغناج، المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، وجه للشاهد سؤالا بخصوص أحداث إمزرون، قائلا:" أنت حضرت لكل أطوار الوقائع منذ البداية إلى نهاية الأحداث، هل تشتري تورطك في أحداث إمزورن بتوريط ناصر الزفزافي ومحمد الحاكي"، ما جعل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة وبعض محاميي الدولة، يعبرون عن رفضهم لطبيعة هذا السؤال٠

وأبرز الموفد أن المحامي عبد الكبير طبيح محامي الدولة، دخل على الخط، واعترض على السؤال الموجه من أغناج للشاهد، مشدد ا على أن دفاع المعتقلين لا يحق لهم توجيه أسئلة محرجة للشاهد، قائلا: "ما عندكش الحق تطرح على الشاهد هاد السؤال هذا تهديد للشاهد وليس سؤال".

وأشار الموفد كذلك أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، اعترض هو الآخر على سؤال أغناج، قائلا:"اعتراضنا على السؤال لاعتبارات أخلاقية، هل من الناحية الأخلاقية نسأل الشاهد عن تورطه، واذا كان عند الدفاع دليل أنه مشارك وأنه شاهد زور يقدمه لنا، ثانيا إذا عندكم هذه القناعة لماذا طرحتم عليه كل هذه الأسئلة"٠


 

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المغرب شوف تيفي الحسيمة محاكمة عبد الكبير طبيح علي الطرشي المحامي الشاهد

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