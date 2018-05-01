''فيفا'' تسرب قميص ''الأسود'' قبل تقديمه لوسائل الإعلام من طرف جامعة لقجع ﻿

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ''فيفا'' بتسريب قميص المنتخب المغربي الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم روسيا 2018، قبل التقديم الرسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لوسائل الإعلام اليوم

شوف سبور

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ''فيفا'' بتسريب قميص المنتخب المغربي الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم روسيا 2018، قبل التقديم الرسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لوسائل الإعلام اليوم الخميس، انطلاقا من السادسة مساء بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وكان عدد من المغاربة قد عبروا عن غضبهم وعن عدم رضاهم لهذا الزي الرسمي للأسود، مؤكدين أن قميص المنتخب الوطني لا يرقى إلى المستوى، مقارنة بأقمصة المنتخبات الأخرى.

ويتبين أن قميص المنتخب الوطني الجديد مستوحى من قميص ''جيل 86'' الذي لعب به''أسود الأطلس'' في مكسيكو، حين تمكنوا من بلوغ مرحلة الدورالثاني.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

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