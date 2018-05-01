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حصري.. هذا عدد المعتقلين بعد الأحداث الخطيرة داخل سوق لبيع الأسماك بتطوان

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 17:16 حصري.. هذا عدد المعتقلين بعد الأحداث الخطيرة داخل سوق لبيع الأسماك بتطوان | مجتمع
حصري.. هذا عدد المعتقلين بعد الأحداث الخطيرة داخل سوق لبيع الأسماك بتطوان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، وإلى حدود الساعة من يومه الخميس 24 ماي، تمكنت من إيقاف 8 أشخاص، تورطوا في عمليات التخريب داخل سوق بني حسان الخاص ببيع الأسماك ضواحي مدينة تطوان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، وإلى حدود الساعة من يومه الخميس 24 ماي، تمكنت من إيقاف 8 أشخاص، تورطوا في عمليات التخريب داخل سوق بني حسان الخاص ببيع الأسماك ضواحي مدينة تطوان.

وأوضح المصدر ذاته أن المعتقلين، ينحدرون من دواوير الجماعة القروية لحمرا ، تم إيقافهم، بعد ظهورهم بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم متلبسون بتحريض المواطنين على القيام بأعمال تخريبية داخل سوق السمك.

وأكد ذات المصدر أن جميع الموقوفين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي، وذلك لتعميق البحث معهم بإشراف من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سوق الأسماك بني حسان أعمال تخريبية الحراسة النظرية

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