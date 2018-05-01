بالفيديو..مجهولون شعلو العافية بطريق البحر بمنطقة عين السبع بالبيضاء ﻿

حلت شاحنة تابعة للوقاية المدنية، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي 2018، بطريق شاطئ عين السبع بالبيضاء، عقب قيام مجهولين بإضرام النيران بـ ''الأعشاب الجافة'' بمنطقة خلاء قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

"شوف تيفي"

حلت شاحنة تابعة للوقاية المدنية، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي 2018، بطريق شاطئ عين السبع بالبيضاء، عقب قيام مجهولين بإضرام النيران بـ "الأعشاب الجافة" بمنطقة خلاء قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المجهولين، أقدموا على إضرام النيران لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن السلطات وعناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، فور توصلهم بإخبارية في الموضوع.

وأكد المصدر ذاته أن عملية إخماد ألسنة النيران ما تزال متواصلة، بينما فتحت السلطات تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الحادث.