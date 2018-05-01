عاجل٠٠نهاية مروعة لحياة تلميذ نهار رمضان بإقليم فكيك ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة تالسينت التابعة لإقليم فكيك، اهتزت قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع تلميذ غرقا بواد سبايك الموجود ببلدة بني تدجيت٠

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منطقة تالسينت التابعة لإقليم فكيك، اهتزت قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع تلميذ غرقا بواد سبايك الموجود ببلدة بني تدجيت٠

وأوضح المصدر ذاته أن التلميذ البالغ من العمر قيد حياته 16، يدرس بالسنة الأولى إعدادي، لقي مصرعه غرقا خلال قيامه بالسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه القاطنين بالبلدة المذكورة، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية ومباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع حلوا بمكان الواقعة٠

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنوا من انتشال جثة التلميذ التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بتانسيلت، حي سيتم إخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها لأسرته٠