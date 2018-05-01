 أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي ! | بووز

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي !

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب ! | نت 2.0

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب !

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة | بوليتيك

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: ''المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة ''

فيديو : كلام رائع وكبير من مدرب المنتخب الإسباني عن المنتخب المغربي تحت قيادة الثعلب الفرنسي هيرفي رونار | بووز

فيديو : كلام رائع وكبير من مدرب المنتخب الإسباني عن المنتخب المغربي تحت قيادة الثعلب الفرنسي هيرفي

فيديو : هذا ما قاله الحكم المغربي رضوان عشيق لبي ان سبورت عن مشاركته في مونديال روسيا | بووز

فيديو : هذا ما قاله الحكم المغربي رضوان عشيق لبي ان سبورت عن مشاركته في مونديال روسيا

جامعة غرف الصيد البحري تدخل على خط الزيادة في أسعار السمك و هذا ما قررته | مجتمع

جامعة غرف الصيد البحري تدخل على خط الزيادة في أسعار السمك و هذا ما قررته

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي و السالمية الكويتي | البطولة العربية للأندية | بووز

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي و السالمية الكويتي | البطولة العربية للأندية

آخيرا وبعد يومين..العثور على جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة | حوادث و حقوق

آخيرا وبعد يومين..العثور على جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة

فلتات لسان وزراء العثماني

أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 17:00 أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي | سبور
أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي
تعاقد رسميا هدّاف اتحاد العاصمة أسامة درفلو مع فريق فيتيس أرنهيم الهولندي، الممارس بالدوريالهولندي الدرجة الأولى .

شوف سبور

تعاقد رسميا هدّاف اتحاد العاصمة أسامة درفلو مع فريق فيتيس أرنهيم الهولندي، الممارس بالدوريالهولندي الدرجة الأولى .

ونشرت وسائل إعلام جزائرية صورة لمهاجم اتحاد العاصمة، وهو يحمل قميص فريقه الجديد فيتيس أرنهيم الذي سيخوض معه أول تجربة احترافية في مسيرته.

ومن المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يتم الإعلان رسميا، عن انضمام درفلو، لناديه الجديد، من قبل إدارة فيتيس أرنهيم.

وكان درفلو، الذي توِّج بلقب هداف الدوري الجزائري بتسجيله 18 هدفاً، محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية و العربية من بينها فريق الوداد الرياضي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء فيتيس أرنهيم الهولندي أسامة درفلو اتحاد العاصمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي | سبور

حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي

فيفا تسرب قميص الأسود قبل تقديمه لوسائل الإعلام من طرف جامعة لقجع | سبور

''فيفا'' تسرب قميص ''الأسود'' قبل تقديمه لوسائل الإعلام من طرف جامعة لقجع

في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد | سبور

في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد

حصري: تفاصيل انتقال نجم المغرب التطواني للجيش الملكي | سبور

حصري: تفاصيل انتقال نجم المغرب التطواني للجيش الملكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: جي شوفني قبل ما نموت أوليدي | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: ''جي شوفني قبل ما نموت أوليدي''

من أمام الثانوية اللي دخل ليها الحمار ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو | خارج البلاطو

من أمام الثانوية اللي دخل ليها ''الحمار'' ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو

يهود مغاربة كيفرقو مساعدات مالية على مغاربة في رمضان | خارج البلاطو

يهود مغاربة كيفرقو مساعدات مالية على مغاربة في رمضان

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة | خارج البلاطو

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي ! | بووز

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي !

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب ! | نت 2.0

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب !

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة | بوليتيك

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: ''المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.