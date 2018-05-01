أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي ﻿

تعاقد رسميا هدّاف اتحاد العاصمة أسامة درفلو مع فريق فيتيس أرنهيم الهولندي، الممارس بالدوريالهولندي الدرجة الأولى .

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تعاقد رسميا هدّاف اتحاد العاصمة أسامة درفلو مع فريق فيتيس أرنهيم الهولندي، الممارس بالدوريالهولندي الدرجة الأولى .

ونشرت وسائل إعلام جزائرية صورة لمهاجم اتحاد العاصمة، وهو يحمل قميص فريقه الجديد فيتيس أرنهيم الذي سيخوض معه أول تجربة احترافية في مسيرته.

ومن المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يتم الإعلان رسميا، عن انضمام درفلو، لناديه الجديد، من قبل إدارة فيتيس أرنهيم.

وكان درفلو، الذي توِّج بلقب هداف الدوري الجزائري بتسجيله 18 هدفاً، محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية و العربية من بينها فريق الوداد الرياضي.