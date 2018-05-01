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السجن النافذ لأفراد عصابة ''فيزا شينغن'' بتيزنيت

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 16:56 السجن النافذ لأفراد عصابة فيزا شينغن بتيزنيت | حوادث و حقوق
السجن النافذ لأفراد عصابة ''فيزا شينغن'' بتيزنيت
قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، مساء أول أمس الثلاثاء بإدانة، 5 أشخاص، بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية قدرها 9 آلاف درهم، على خلفية تورطهم في شبكة تنشط في تزوير تأشيرة السفر إلى فرنسا ''فيزا

شوف تيفي:تيزنيت

قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، مساء أول أمس الثلاثاء بإدانة، 5 أشخاص، بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية قدرها 9 آلاف درهم، على خلفية تورطهم في شبكة تنشط في تزوير تأشيرة السفر إلى فرنسا ''فيزا شينغن''.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت إدانة المشتبه بهم بعد متابعتهم بتهمة تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة و استعمالها و المشاركة في ذلك و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و النصب و المشاركة فيه.

وتعود حيثيات القضية، إلى الشهر الماضي بعدما تم ضبط مجموعة من الوثائق المزورة التي تحمل أختام مؤسسات عمومية في عدد من الملفات المقدمة أمام قنصلية فرنسا بأكادير للحصول على ''فيزا شينغن''.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه المعطيات قامت القنصلية الفرنسية بإحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير من أجل فتح تحقيق حول تلك الملفات المرصودة والتي تضم عددا من الوثائق المزيفة.

وأصدر الوكيل العام للملك تعليماته بتوجيه الملف لابتدائية تيزنيت، بعدما تبين أن الوثائق المقدمة للحصول على ''الفيزا'' تعود لشاب ينحدر من جماعة ''المعدر'' بتيزنيت والذي جرى اعتقاله واقتياده صوب مقر الدرك الملكي للتحقيق معه حول مصدر تلك الوثائق وباقي شركائه في العملية.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوف عن تحديد هوية أربعة أشخاص، ينحدرون من اشتوكة ايت بها وأكادير، والذين ينشطون في استقطاب الشباب الحالم بالهجرة نحو الفردوس الأوروبي، وبناء على الأوصاف المقدمة، جرى توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وبعد جلسات ماراطونية قضت الهيئة القضائية بإدانة كل من الشابين “ا.ص” و”ر.ت” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، وعلى شخص ستيني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، من أجل المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب والمشاركة فيه.

كما أدانت الهيئة ذاتها، شخصين آخرين من ضحايا الشبكة بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، من أجل المشاركة في عملية التزوير، مع تحميل الأظناء الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى باستثناء متهم واحد يدعى “ح.غ” دون إجبار، مع مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف الوثائق المحجوزة.

‫شوف تيفي

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