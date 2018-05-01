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عاجل.. مرة أخرى: القاضي يطرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 16:56 عاجل.. مرة أخرى: القاضي يطرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل.. مرة أخرى: القاضي يطرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
طرد القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، (طرد) المعتقلين حميد المهداوي ووسيم البوساتي، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينهما وبين حكيم

"شوف تيفي":



طرد القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، (طرد) المعتقلين حميد المهداوي ووسيم البوساتي، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينهما وبين حكيم الوردي ممثل النيابة العامة٠

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية مدينة الدار البيضاء، فقد جاء قرار القاضي علي الطرشي نتيجة رفض حميد المهداوي الالتزام، حيث وجه أصابع الاتهام إلى حكيم الوردي ممثل النيابة العامة بالوقوف إلى جانب مدير سجن "عكاشة" والدفاع عنه٠

وأبرز الموفد أن المهداوي رفض الالتزام وواصل الصراخ في وجه ممثل النيابة العامة بعد قرار طرده، معبرا عن غضبه الشديد بسبب معاناته على حد تعبيره داخل سجن عكاشة، قائلا: "كرفصتونا"٠

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سجن عكاشة المعتقلين الاتهام القاضي مدينة الدار البيضاء

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