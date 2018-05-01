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توقيف بزناس معروف بأكادير قبيل إفطار رمضان

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 16:50 توقيف بزناس معروف بأكادير قبيل إفطار رمضان | حوادث و حقوق
توقيف بزناس معروف بأكادير قبيل إفطار رمضان
أوقفت مصالح الأمن بمدينة أكادير يوم أمس الأربعاء شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وذلك على مستوى حي تيكوين.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت مصالح الأمن بمدينة أكادير يوم أمس الأربعاء شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وذلك على مستوى حي تيكوين.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه به جاءت بعد توصل المصالح الأمنية بإخبارية، تفيد بوجود منزل تحوم حوله الشكوك، وقامت عناصر الشرطة القضائية بالانتقال لعين المكان، وبناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشراف رئيس مفوضية الشرطة بتيكوين، جرت مداهمة المنزل الكائن بحي ''أسايس''، والذي يشتبه في استغلاله من طرف أحد مروجي المخدرات لممارسة نشاطات غير قانونية.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه العملية مكنت من ضبط كميات مهمة من مخدر الشيرا، والقنب الهندي ومسحوق التبغ ومادة ''المعجون'' ومجموعة من المعدات المستعملة في إعداد مسكر ''ماء الحياة''، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويج هذه الممنوعات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زال البحث جاريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.

‫شوف تيفي

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