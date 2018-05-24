عاجل٠٠تطورات جديدة خاصة بفاجعة فلوكة القنيطرة٠٠وهذا عدد المعتقلين+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت يومه الخميس 25 ماي، شابا وشابة، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات فاجعة انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية بشاطئ جماعة بن

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت يومه الخميس 25 ماي، شابا وشابة، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات فاجعة انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية بشاطئ جماعة بن منصور ضواحي مدينة القنيطرة٠

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حجزت كذلك الهاتفين النقالين الخاصين بالموقوفين لعرضهما على الخبرة، من أجل الكشف عن هوية جميع المتورطين في هذه الفاجعة التي هزت إقليم القنيطرة أمس الأربعاء٠

وبخصوص تطورات هذه الفاجعة، أكد ذات المصدر أن أسر الضحايا عبروا عن غضبهم الشديد، بسبب عدم حضور الوقاية المدنية إلى الشاطئ المذكور، لانتشال جثة 4 أشخاص ما زالوا بمياه البحر٠



