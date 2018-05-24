في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد ﻿

في خطوة غريبة، سيعقد اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو، قرانه على صديقتيه في يوم واحد.

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في خطوة غريبة، سيعقد اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو، قرانه على صديقتيه في يوم واحد.

وحسب ما كشفت عنه مجموعة من التقارير الدولية من بينها صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، فإن رونالدينيو الذي تربطه علاقة غرامية بكل من بريسيلا كويلهو وبياتريس سوزا قررعقد حفل زفاف مع الخطيبتين شهر غشت المقبل.

وأكدت التقارير ذاتها، أن القانون البرازيلي يمنع منعا كليا الزواج من سيدتين في وقت واحد إذ أن الزوج يواجه عقوبة سجنية تصل لـ 6 سنوات، ليقرر رونالدو الامتناع عن توثيق الزواج رسميا، والاكتفاء بحفل بسيط.