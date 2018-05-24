 في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي ! | بووز

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي !

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب ! | نت 2.0

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب !

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة | بوليتيك

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: ''المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة ''

فيديو : كلام رائع وكبير من مدرب المنتخب الإسباني عن المنتخب المغربي تحت قيادة الثعلب الفرنسي هيرفي رونار | بووز

فيديو : كلام رائع وكبير من مدرب المنتخب الإسباني عن المنتخب المغربي تحت قيادة الثعلب الفرنسي هيرفي

فيديو : هذا ما قاله الحكم المغربي رضوان عشيق لبي ان سبورت عن مشاركته في مونديال روسيا | بووز

فيديو : هذا ما قاله الحكم المغربي رضوان عشيق لبي ان سبورت عن مشاركته في مونديال روسيا

جامعة غرف الصيد البحري تدخل على خط الزيادة في أسعار السمك و هذا ما قررته | مجتمع

جامعة غرف الصيد البحري تدخل على خط الزيادة في أسعار السمك و هذا ما قررته

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي و السالمية الكويتي | البطولة العربية للأندية | بووز

بث مباشر لمباراة الفتح الرباطي و السالمية الكويتي | البطولة العربية للأندية

آخيرا وبعد يومين..العثور على جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة | حوادث و حقوق

آخيرا وبعد يومين..العثور على جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة

فلتات لسان وزراء العثماني

في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 16:44 في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد | سبور
في خطوة غريبة.. رونالدينيو يتزوج امرأتين في يوم واحد
في خطوة غريبة، سيعقد اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو، قرانه على صديقتيه في يوم واحد.

شوف سبور

في خطوة غريبة، سيعقد اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو، قرانه على صديقتيه في يوم واحد.

وحسب ما كشفت عنه مجموعة من التقارير الدولية من بينها صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، فإن رونالدينيو الذي تربطه علاقة غرامية بكل من بريسيلا كويلهو وبياتريس سوزا قررعقد حفل زفاف مع الخطيبتين شهر غشت المقبل.

وأكدت التقارير ذاتها، أن القانون البرازيلي يمنع منعا كليا الزواج من سيدتين في وقت واحد إذ أن الزوج يواجه عقوبة سجنية تصل لـ 6 سنوات، ليقرر رونالدو الامتناع عن توثيق الزواج رسميا، والاكتفاء بحفل بسيط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رونالدينيو زواج البرازيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي | سبور

حكيمي ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة ليفربول في النهائي

فيفا تسرب قميص الأسود قبل تقديمه لوسائل الإعلام من طرف جامعة لقجع | سبور

''فيفا'' تسرب قميص ''الأسود'' قبل تقديمه لوسائل الإعلام من طرف جامعة لقجع

أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي | سبور

أسامة درفلو ينتقل لفيتيس أرنهيم الهولندي

حصري: تفاصيل انتقال نجم المغرب التطواني للجيش الملكي | سبور

حصري: تفاصيل انتقال نجم المغرب التطواني للجيش الملكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: جي شوفني قبل ما نموت أوليدي | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: ''جي شوفني قبل ما نموت أوليدي''

من أمام الثانوية اللي دخل ليها الحمار ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو | خارج البلاطو

من أمام الثانوية اللي دخل ليها ''الحمار'' ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو

يهود مغاربة كيفرقو مساعدات مالية على مغاربة في رمضان | خارج البلاطو

يهود مغاربة كيفرقو مساعدات مالية على مغاربة في رمضان

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة | خارج البلاطو

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

مثير وبالفيديو٠٠ بعد تطوان: مواطنون بسوق أسبوعي بشفشاون جراو على بائعي الأسماك

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي ! | بووز

الفيديو الذي نشرته الفيفا عن أقمصة المنتخبات 32 المشاركة بالمونديال و بينهم قميص المنتخب المغربي !

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب ! | نت 2.0

فيسبوك يطلب صور عارية من مستخدميه وهذا هو السبب !

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة | بوليتيك

لحسن الداودي من الولايات المتحدة الأمريكية: ''المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية المستدامة ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.