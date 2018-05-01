ســابقة..الرئيس الأمريكي..ترامب يُــلغي لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب ﻿

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القمة التي كان ينتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.

شـــوف تيفي:

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القمة التي كان ينتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.

وقال ترامب، في رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، نشرها البيت الأبيض، "كنت أتطلع بشكل كبير لأن أكون معك هناك... للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة، أشعر أن من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

ووصف الرئيس الأمريكي القمة بأنها "فرصة ضائعة" وقال إنه يأمل في لقاء كيم يوما ما.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يومه الخميس إن السبب وراء إلغاء القمة التي كانت مقررة بين ترامب وكيم جونغ اون هو عدم إمكانية التوصل إلى "نتيجة ناجحة".

وصرح بومبيو أمام الكونغرس "لا أعتقد أننا في وضع يجعلنا نشعر أن النتيجة يمكن ان تكون ناجحة. خلال الأيام العديدة الماضية لم نتلق ردا على استفساراتنا منهم".