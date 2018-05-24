 بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســابقة..الرئيس الأمريكي..ترامب يُــلغي لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب | دولي

ســابقة..الرئيس الأمريكي..ترامب يُــلغي لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب

بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء

سار لساكنة البيضاء..اقتراب انتهاء أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء+صور | مجتمع

سار لساكنة البيضاء..اقتراب انتهاء أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء+صور

شاهد بالفيديو .. مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يغني مَاما مِيًا وهذا جوابه فاش سوله رجاوي ولا ودادي | بووز

شاهد بالفيديو .. مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يغني "مَاما مِيًا" وهذا جوابه فاش سوله رجاوي ولا

مثير...سيدة حامل تضع مولودها أمام مسجد بأكادير بعد خروجها لصلاة التروايح | مجتمع

مثير...سيدة حامل تضع مولودها أمام مسجد بأكادير بعد خروجها لصلاة التروايح

كسيدة خايبة بزاف..سائق دارجة من sh دخل في سيارة وداوه للمستشفى بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بزاف..سائق دارجة من ''sh'' دخل في سيارة وداوه للمستشفى بين الحياة والموت

عاجل.. الزفزافي يُدافع عن نفسه أمام القاضي | بوليتيك

عاجل.. الزفزافي يُدافع عن نفسه أمام القاضي

بالصور.. قتلى بخروج قطار عن مساره بإيطاليا | دولي

بالصور.. قتلى بخروج قطار عن مساره بإيطاليا

شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى صور | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور''

فلتات لسان وزراء العثماني

بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 14:46 بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي النسيم بمدينة الدار البيضاء، شهد دقائق قبل آذان المغرب أمس الأربعاء 23 ماي، وقوع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على طعن فتاة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي النسيم بمدينة الدار البيضاء، شهد دقائق قبل آذان المغرب أمس الأربعاء 23 ماي، وقوع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على طعن فتاة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر غادر السجن خلال شهر رمضان الجاري بعد 6 أشهر قضاها خلف القضبان الحديدية، نتيجة تورطه في الاعتداء على نفس الفتاة بواسطة "الماء القاطع"، مشيرا إلى أن هذا الشاب ومباشرة بعد مغادرته للسجن، استهدف نفس الفتاة، ووجه لها طعنة خطيرة على مستوى الكلية.

وأبرز ذات المصدر أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، ومباشرة بعد طعن الضحية فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الاسعافات الضرورية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي النسيم السجن الفتاة الشاب المستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كسيدة خايبة بزاف..سائق دارجة من sh دخل في سيارة وداوه للمستشفى بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بزاف..سائق دارجة من ''sh'' دخل في سيارة وداوه للمستشفى بين الحياة والموت

شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى صور | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور''

بعد إحراق صناديق الأسماك بسوق تطوان..اعتقال العديد من الأشخاص المتورطين في أعمال التخريب | حوادث و حقوق

بعد إحراق صناديق الأسماك بسوق تطوان..اعتقال العديد من الأشخاص المتورطين في أعمال التخريب

في ثامن يوم من رمضان.. زوج يذبح زوجته بالعرائش | حوادث و حقوق

في ثامن يوم من رمضان.. زوج يذبح زوجته بالعرائش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مُؤلم..في رمضان..عائلتها خرجوها للزنقة بعد صور و فيديوهات جنسية..أول تصريح لخديجة بعد إصابتها باكتئاب حاد بسلا | حالة خاصة
منذ 18 ثانية

جد مُؤلم..في رمضان..عائلتها خرجوها للزنقة بعد صور و فيديوهات جنسية..أول تصريح لخديجة بعد إصابتها باكتئاب حاد بسلا

شوفو التسامح..التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها..تلقات ليه بالورود أمام السجن المحلي بخريبكة | بــووز

شوفو التسامح..التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها..تلقات ليه بالورود أمام السجن المحلي بخريبكة

عكس سهراته بعد تصريحه عن المقاطعة..تجاوب كبير مع مسلم بطنجة.. و حماس كبير مع البولماني بهاوي و تيوتيو في ليلة تتويج اتحاد طنجة | خارج البلاطو

عكس سهراته بعد تصريحه عن المقاطعة..تجاوب كبير مع مسلم بطنجة.. و حماس كبير مع البولماني بهاوي و تيوتيو في ليلة تتويج اتحاد طنجة

كيداير السوق..الليمون هو الوحيد للي متزادش الثمن ديالو فرمضان وها علاش | بــووز

كيداير السوق..''الليمون'' هو الوحيد للي متزادش الثمن ديالو فرمضان وها علاش

﻿

آخر المستجدات

ســابقة..الرئيس الأمريكي..ترامب يُــلغي لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب | دولي
منذ 13 دقيقة

ســابقة..الرئيس الأمريكي..ترامب يُــلغي لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب

بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. ترمضينة خايبة بزاف: خرج من الحبس وهو يخشي جنوية في فتاة بالبيضاء

سار لساكنة البيضاء..اقتراب انتهاء أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء+صور | مجتمع

سار لساكنة البيضاء..اقتراب انتهاء أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء+صور

شاهد بالفيديو .. مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يغني مَاما مِيًا وهذا جوابه فاش سوله رجاوي ولا ودادي | بووز

شاهد بالفيديو .. مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يغني "مَاما مِيًا" وهذا جوابه فاش سوله رجاوي ولا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.