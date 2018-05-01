حصري: تفاصيل انتقال نجم المغرب التطواني للجيش الملكي ﻿

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن فريق الجيش الملكي، تعاقد رسميا مع اللاعب حمزة الموساوي، لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن فريق الجيش الملكي، تعاقد رسميا مع اللاعب حمزة الموساوي، لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن الفريق العسكري تعاقد مع حمزة الموساوي، بطلب من امحمد فاخر، الذي يسعى لضم أجود لاعبي البطولة الاحترافية، من أجل المنافسة على لقب البطولة الاحترافية و كأس العرش.

وكشفت نفس المصادر، أن قيمة الصفقة بلغت 180 مليون سنتيم، مقسمة على ثلاث سنوات، حيث سيحصل اللاعب الموساوي في الموسم الأول على 55 مليون سنتيم، ثم 60 مليون سنتيم في الموسم الثاني، فيما سيتوصل بـ 65 مليون سنتيم، مع راتب يصل مليون و نصف مليون سنتيم.

ويذكر أن الجيش الملكي كان قد ضم لاعب المغرب التطواني عبد الواحد الشخصي، لمدة موسمين مقبلين، و توﻓﻴﻖ ﺍﻟﺼﻔﺼﺎﻓﻲ ﻻﻋﺐ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩ ﺯﻡ، لمدة ثلاث سنوات.