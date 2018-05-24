سار لساكنة البيضاء..اقتراب انتهاء أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأشغال بورش المسرح الكبير لمدينة الدار البيضاء، ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، إذ من المنتظر أن تنتهي هذه الأشغال خلال 5 أشهر المقبلة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأشغال بورش المسرح الكبير لمدينة الدار البيضاء، ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، إذ من المنتظر أن تنتهي هذه الأشغال خلال 5 أشهر المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن نسبة الإنجاز بالمسرح الكبير لمدينة الدار الببيضاء والذي أطلق عليه ''كازا آرت''، وصلت إلى 85 في المائة، مشددا على أن وثيرة الإنجاز تسير بسرعة كبيرة وهو ما سيساهم في انتهاء الأشغال في أقرب وقت ممكن.

وتظهر الصور الخاصة بهذا المشروع الضخم الذي سيكون من أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي، تقدم الأشغال داخل المسرح مدينة الدار البيضاء، الذي تم تشييده بالقرب من ساحة الأمم المتحدة، وذلك بغلاف مالي بقمية 1440 مليون الدرهم.