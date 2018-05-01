وليد الركراكي يرفض تدريب الرجاء الرياضي خلفا لغاريدو ﻿

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن وليد الركراكي، مدرب الفتح الرباطي، اعتذر عن تدريب الرجاء البيضاوي، بداية من الموسم المقبل، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن وليد الركراكي، مدرب الفتح الرباطي، اعتذر عن تدريب الرجاء البيضاوي، بداية من الموسم المقبل، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأضافت نفس المصادر، أن مدرب الفتح الرباطي اعتذر عن تدريب الفريق الأخضر بحكم أنه مايزال مرتبطا بعقد رفقة الفريق الرباطي، ويريد إكمال مشروعه من أجل المنافسة على لقب البطولة الاحترافية في الموسم المقبل.

ويذكر أن اللجنة المؤقتة، المكلفة بتسيير شؤون الفريق الأخضر، تسابق الزمن من أجل فسخ عقد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي سيصبح يتقاضى 40 مليون سنتيم في الشهر بعدما جدد عقده رفقة الرئيس السابق سعيد حسبان.