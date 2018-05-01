مثير...سيدة حامل تضع مولودها أمام مسجد بأكادير بعد خروجها لصلاة التروايح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن سيدة حامل وضعت مولودها ليلة أمس الأربعاء بعتبة مسجد ''أبي بكر الصديق'' بحي الداخلة أثناء خروجها لأداء صلاة التراويح.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن سيدة حامل وضعت مولودها ليلة أمس الأربعاء بعتبة مسجد ''أبي بكر الصديق'' بحي الداخلة أثناء خروجها لأداء صلاة التراويح.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالمرأة الحامل تنحدر من منطقة أولاد تايمة إقليم تارودانت، وجاءت لزيارة أحد أقاربها بمدينة أكادير، وخرجت لأداء صلاة التراويح بمسجد أبي بكر الصديق وهي في شهرها التاسع من الحمل، وبعد وصولها للساحة المقابلة للمسجد تفاجأت بألم شديد يباغثها، لتسقط في الأرض من شدة المخاض الذي داهمها فجأة.

وأضافت ذات المصادر، أن المصلين ورواد المسجد حاولوا إسعافها وذلك بربط الاتصال بسيارة الإسعاف، غير أن شدة المخاض وعدم وصول سيارة الإسعاف في الوقت المناسب جعلتها تضع مولودها أمام عتبة المسجد، بعدما قدمت لها بعض النسوة الحاضرات يد العون والمساعدة.

وخلف هذا الحادث حالة من الاستنفار في أوساط السلطات المحلية الذين هرعوا إلى عين المكان رفقة الوقاية المدنية، وتم نقل المولود رفقة أمه نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، التي تستوجبها مثل هذه الحالات، مخافة حدوث مضاعفات جراء عملية الولادة بالشارع العام، فيما فتحت السلطات تحقيقا دقيقا حول ملابسات وحيثيات الحادث.