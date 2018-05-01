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عاجل.. الزفزافي يُدافع عن نفسه أمام القاضي

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 14:29 عاجل.. الزفزافي يُدافع عن نفسه أمام القاضي | بوليتيك
عاجل.. الزفزافي يُدافع عن نفسه أمام القاضي
حاول المعتقل ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، الدفاع عن نفسه ونفي ما كشف عنه أحد الشهود خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها في هذه اللحظات بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

حاول المعتقل ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، الدفاع عن نفسه ونفي ما كشف عنه أحد الشهود خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها في هذه اللحظات بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن ناصر الزفزافي، قال إن الشاهد من ذوي السوابق العدلية، حيث تم اعتقاله سابقا لتورطه في الاتجار بـ "ماء الحياة"، مشددا على أن هناك عداوة بينهما، إذ سبق للشاهد الاعتداء عليه.

 وأوضح الموفد أن ناصر الزفزافي، نفى في تصريحاته للقاضي علي الطرشي، تورطه في تحريض المواطنين خلال أحداث "إمزورن"، مشيرا إلى أن جميع ما قاله الشاهد لا أساس له من الصحة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي القاضي علي الطرشي

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