 المغاربة كاعين على طريقة تقديم قميص المنتخب المغربي في مونديال 2018 ﻿
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المغاربة كاعين على طريقة تقديم قميص المنتخب المغربي في مونديال 2018

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 14:25 المغاربة كاعين على طريقة تقديم قميص المنتخب المغربي في مونديال 2018 | سبور
المغاربة كاعين على طريقة تقديم قميص المنتخب المغربي في مونديال 2018
عبرت فئة واسعة من الجماهير المغربية، عن غضبها، بعد الإعلان الرسمي عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم روسيا 2018، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم''فيفا''.

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عبرت فئة واسعة من الجماهير المغربية، عن غضبها، بعد الإعلان الرسمي عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم روسيا 2018، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

واستغربت جماهير المنتخب المغربي، لطريقة تقديم قميص "الأسود" حيث قدمه اللاعب الروسي فلاديمير غرانات، مشيرين بالقول " واش حنا ماعندناش لعابة حتى يجي فلاديمير غرانات يقدم لينا القميص تاعنا‎".

ويتبين أن قميص المنتخب الوطني الجديد مستوحى من قميص "جيل 86" الذي لعب به"أسود الأطلس" في مكسيكو، حين تمكنوا من بلوغ مرحلة الدورالثاني.


وكان عدد من المغاربة قد عبروا عن غضبهم وعن عدم رضاهم لهذا الزي الرسمي للأسود، مؤكدين أن قميص المنتخب الوطني لايرقى إلى المستوى، مقارنة بأقمصة المنتخبات الأخرى.

 ‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

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شوف سبور الدارالبيضاء المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2018 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فلاديمير غرانات الفيفا

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