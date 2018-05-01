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مثير: غاريدو يقترب من تدريب هذا الفريق في البطولة الاحترافية

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 14:21 مثير: غاريدو يقترب من تدريب هذا الفريق في البطولة الاحترافية | سبور
مثير: غاريدو يقترب من تدريب هذا الفريق في البطولة الاحترافية
كشفت مصادر ودادية ، أن فريق الوداد الرياضي، عبر عن رغبته في التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ليعوض فوزي البنزرتي، في حال رحيله عن الفريق الأحمر.

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كشفت مصادر ودادية ، أن فريق الوداد الرياضي، عبر عن رغبته في التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ليعوض فوزي البنزرتي، في حال رحيله عن الفريق الأحمر.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة الفريق الأحمر، دخلت في مفاوضات مع خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، لتولي تدريب الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة أن اللجنة المؤقتة للفريق الأخضر تحاول فسخ عقد المدرب الإسباني، بعد النتائج السلبية التي حققها في الآونة الأخيرة.

وكان فوزي البنزرتي قد أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة بين فريقه و شباب أطلس خنيفرة، يوم الأحد الماضي، بأنه سيرحل عن الفريق الأحمر في حال عدم التزام مسؤولي الفريق، بشروطه المطروحة على طاولة الإدارة.

ويذكر أن فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي كان توج رفقة الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقي، كما حقق المركز الثاني في ترتيب البطولة الاحترافية.

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شوف سبور كارلوس غاريدو الوداد الرياضي الرجاء الرياضي فوزي البنزرتي

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