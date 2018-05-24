 شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور'' ﻿
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شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى صور | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور''

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شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور''

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 14:17 شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى صور | حوادث و حقوق
شاحنة مجنونة...تقتحم مقبرة باشتوكة أيت بها وتنتهك حرمة الموتى ''صور''
اقتحمت شاحنة كبيرة ذات مقطورة مساء يوم أمس مقبرة دوار ''توحنا'' بجماعة سيدي بوسحاب إقليم اشتوكة أيت بها، وتسبب في تخريب جدارها الأمامي، واتلاف بعض القبور عن طريق دهسهم.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

اقتحمت شاحنة كبيرة ذات مقطورة مساء يوم أمس مقبرة دوار ''توحنا'' بجماعة سيدي بوسحاب إقليم اشتوكة أيت بها، وتسبب في تخريب جدارها الأمامي، واتلاف بعض القبور عن طريق دهسهم.

وحسب شهود عيان فإن السائق كان يسير بسرعة جنونية، قبل أن يفقد سيطرته على الشاحنة المحملة بمجموعة من السلع وتسبب تعطل الفرامل في اقتحامه لمقبرة كانت بجوار الطريق، ما أدى لهدم سورها الخارجي، وتخريب عشرات القبور، بعدما دهستهم عجلات الشاحنة التي انتهكت حرمة الموتى.

هذا ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر بشرية فيما لحقت أضرار جسيمة بمقدمة الشاحنة وحائط المقبرة الذي هدم.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان وقامت بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها شاحنة مجنونة تقتحم مقبرة اتلاف عشرات القبور

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