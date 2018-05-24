بنعطية: تركيزي مُنصب الآن على كأس العالم ﻿

نشر اللاعب الدولي المغربي المهدي بنعطية، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، أن الموسم الماضي رفقة يوفنتوس الإيطالي كان موسما جيدا و غنيا بالعواطف، بعد تتويجه بلقب الدوري

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نشر اللاعب الدولي المغربي المهدي بنعطية، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الموسم الماضي رفقة يوفنتوس الإيطالي كان موسما جيدا و غنيا بالعواطف، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة 34 في تاريخه والسابعة على التوالي.

و أكد عميد النخبة الوطنية، أن تركيزه الآن منصب على كأس العالم 2018 بروسيا ، والمشاركة رفقة المنتخب الوطني.

ويذكر أن الدولي المغربي المهدي بنعطية ، يتواجد ضمن لائحة 26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .