بنعطية: تركيزي مُنصب الآن على كأس العالم ﻿

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نشر اللاعب الدولي المغربي المهدي بنعطية، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الموسم الماضي رفقة يوفنتوس الإيطالي كان موسما جيدا و غنيا بالعواطف، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة 34 في تاريخه والسابعة على التوالي.
و أكد عميد النخبة الوطنية، أن تركيزه الآن منصب على كأس العالم 2018 بروسيا ، والمشاركة رفقة المنتخب الوطني.
ويذكر أن الدولي المغربي المهدي بنعطية ، يتواجد ضمن لائحة 26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .