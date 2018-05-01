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يا ربي السلامة..حافلة ديال المعتمرين تقلبات في رمضان بين مكة والمدينة وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 13:46 يا ربي السلامة..حافلة ديال المعتمرين تقلبات في رمضان بين مكة والمدينة وهذا عدد القتلى | دولي
يا ربي السلامة..حافلة ديال المعتمرين تقلبات في رمضان بين مكة والمدينة وهذا عدد القتلى
لقي 9 معتمرين آسيويين مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، قبل ثلاثة أيام إثر انقلاب حافلتهم على طريق ''المدينة المنورة - مكة المكرمة''، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

"شوف تيفي"

 لقي 9 معتمرين آسيويين مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، قبل أيام إثر انقلاب حافلتهم على طريق "المدينة المنورة - مكة المكرمة"، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، خالد السهلى، ذكر أن العمليات الإسعافية "997"، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث على طريق الهجرة، بالقرب من الكيلومتر 96، وفقًا لصحيفة "الرياض".

وأكدت المصادر ذاتها أنه تم توجيه 15 فرقة إسعافية وفريق التدخل السريع، برئاسة القيادة الميدانية، وإشراف ومتابعة مدير عام الفرع، ومساعده للشئون الإسعافية، ورئيس القيادة الميدانية، واتضح وجود 27 حالة، بينهم 9 وفيات، و6 حالات خطرة، و7 حالات متوسطة، و5 حالات مستقرة، وتم نقل جميع الحالات للمستشفيات.

 

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المغرب شوف تيفي المعتمرين الهلال الأحمر حافلة

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