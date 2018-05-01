البرلمان مطالب بفتح تحقيق بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول ''الفريز'' بإسبانيا ﻿

بعد الفضيحة التي كشفت عنها وسائل إعلام غربية بخصوص تعرض عاملات مغربيات بإسبانيا للاستغلال الجنسي، دعا وزير الشغل محمد يتيم إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على ما اعتبرها ''إشاعات استغلال عاملات

''شوف تيفي''

بعد الفضيحة التي كشفت عنها وسائل إعلام غربية بخصوص تعرض عاملات مغربيات بإسبانيا للاستغلال الجنسي، دعا وزير الشغل محمد يتيم إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على ما اعتبرها ''إشاعات استغلال عاملات مغربيات جنسيا في إسبانيا''.

وحسب موقع قناة ''روسيا اليوم'' فقد قال يتيم، أمس الأربعاء، إن ''لجنة من وزارته زارت العاملات في وقت سابق، وفندت هذه الإشاعات''، مضيفا ''بعد ظهور معطيات جديدة، فإن البرلمان مطالب بإرسال لجنة برلمانية للوقوف على الأمر''.

وأشارت القناة الروسية إلى أن يتيم، أوضح أن 17 ألف مغربية تتابع عملها الموسمي داخل حقول زراعية في إسبانيا''، مشيرا إلى أن ''هذا العمل تم تأطيره بشكل قانوني، وهناك اتصالات مباشرة مع إسبانيا ، وذكر أن وزارته لم تصلها أي شكاية في هذه القضية''، نافيا توصل وزارته بأي شكاية من العاملات المغربيات العاملات بحقول الفراولة''.