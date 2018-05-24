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عــاجل : هذا هو القميص الرسمي للمنتخب المغربي في مونديال 2018

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 13:30 عــاجل : هذا هو القميص الرسمي للمنتخب المغربي في مونديال 2018 | سبور
عــاجل : هذا هو القميص الرسمي للمنتخب المغربي في مونديال 2018
تناقلت عدد من الصفحات الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي، صور القميص الرسمي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي من المرتقب أن تعلن عنه جامعة لقجع رفقة أديداس لتقديمه لوسائل الإعلام

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 تناقلت عدد من الصفحات الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي، صور القميص الرسمي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي من المرتقب أن تعلن عنه جامعة لقجع رفقة أديداس لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم الخميس.

ويتبين أن قميص المنتخب الوطني الجديد مستوحى من قميص "جيل 86" الذي لعب به "أسود الأطلس" في مكسيكو، حين تمكنوا من بلوغ مرحلة الدور الثاني.

وكان عدد من المغاربة قد عبروا عن غضبهم وعن عدم رضاهم لهذا الزي الرسمي للأسود الذي تم تقديمه في وقت سابق ، مؤكدين أن قميص المنتخب الوطني لايرقى إلى المستوى، مقارنة بأقمصة المنتخبات الأخرى.

 ‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2018 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

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