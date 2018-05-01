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عاجل..إطلاق سراح الأستاذ اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة وهذا ما قررته المحكمة بخصوص الجلسة المقبلة

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 13:24 عاجل..إطلاق سراح الأستاذ اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة وهذا ما قررته المحكمة بخصوص الجلسة المقبلة | مجتمع
عاجل..إطلاق سراح الأستاذ اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة وهذا ما قررته المحكمة بخصوص الجلسة المقبلة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، قررت قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، منح الأستاذ ''العويبي'' المتورط في الاعتداء على تلميذة وسط فصل دراسي، السراح المؤقت بعد تنازل

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، قررت قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، منح الأستاذ "العويبي" المتورط في الاعتداء على تلميذة وسط فصل دراسي، السراح المؤقت بعد تنازل التلميذة.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الأستاذ "العويبي" سيتم نقله من المحكمة المذكورة إلى سجن مدينة خريبكة، على أن يتم إطلاق سراحه عصر اليوم.

وأشار ذات المصدر إلى أن تنازل والد التلميذة، كان له دور كبير في إطلاق سراح أستاذ مادة الرياضيات، مشيرا إلى أن تدخل بعض الأطر التربوية والتعلمية كان له دور كبير في الصلح بين الطرفين.

و معلوم أن القاضي حدد تاريخ السابع من شهر يونيو المقبل لمثول الأستاذ أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة من جديد

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التلميذة المحكمة الاببتدائية خريبكة

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