مثير..بيع صور قيادات حزب الاستقلال وأثاث ديال الحزب بسوق بمدينة سلا ﻿

أعلن حزب الاستقلال في بلاغ له عن فتحه لتحقيق بتعليمات من الأمين العام على إثر تداول صور لبعض قيادات الحزب وبعض الأغراض والأثاث التي ترجع ملكيتها للحزب تباع في أحد أسواق مدينة سلا.

"شوف تيفي"

أعلن حزب الاستقلال في بلاغ له عن فتحه لتحقيق بتعليمات من الأمين العام على إثر تداول صور لبعض قيادات الحزب وبعض الأغراض والأثاث التي ترجع ملكيتها للحزب تباع في أحد أسواق مدينة سلا.

وأوضح حزب الميزان في بلاغه أن التحريات الخاصة بهذا الموضوع، بينت أن الأمر يتعلق بعملية سرقة، جرت فصولها ليلة الثلاثاء 22 ماي، تعرض لها مقر جمعية حماية الأسرة المتواجد بمنطقة تابركيت بسلا، والذي يعتبر فرعا لمنظمة المرأة الاستقلالية.

وأكد الحزب أن مسؤولين به بمدينة سلا، انتقلوا إلى عين المكان، حيث تمت معاينة المقر وإحصاء المسروقات وتقديم شكاية لمصالح الأمن الوطني في الموضوع قصد الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.