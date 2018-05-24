صورة الملك محمد السادس ممسكا بيد الأمير مولاي الحسن تثير إعجاب المغاربة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، صورة رائعة، ظهر بها الملك محمد السادس وهو يمسك بيد ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال تدشينهما معا لأحد المشاريع التنموية

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، صورة رائعة، ظهر بها الملك محمد السادس وهو يمسك بيد ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال تدشينهما معا لأحد المشاريع التنموية المهمة بإقليم القنيطرة.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل الفرصة للتأكيد على أن الصورة دليل واضح على أن الأمير مولاي الحسن يسير في نفس مسار والده الملك محمد السادس من خلال تدشين مشاريع تنموية تهدف إلى تقديم الدعم لجميع فئات المجتمع المغربي وخاصة لتلك التي تعاني الفقر والهشاشة.

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء في تعليقاتهم على الصورة عن حبهم الكبير للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.