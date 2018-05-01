 عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي ﻿
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عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي | مجتمع

عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي

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عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 12:44 عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي | مجتمع
عاجل وحصري..هاشكون تدخل باش تنازلات تلميذة خريبكة رسميا للأستاذ اللي سلخها وسط الفصل الدراسي
علمت شوف تيفي أن العديد من الأطراف التربوية والتعليمية، ساهمت في إقناع أسرة التلميذة بضرورة التنازل للأستاذ حتى يتم إطلاق سراحه.

"شوف تيفي":

علمت شوف تيفي أن العديد من الأطراف التربوية والتعليمية، ساهمت في إقناع أسرة التلميذة بضرورة التنازل للأستاذ حتى يتم إطلاق سراحه.

هذا ووقع والد تلميذة "خريبكة"، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، وثيقة تنازله للأستاذ "العويبي" بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة من المنتظر أن تطلق سراح الأستاذ "العويبي" بعد توصلها بهذا التنازل، مشيرا إلى أن أشغال جلسة المحاكمة، انطلقت قبل لحظات.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، أظهر قيام أستاذ لمادة الرياضيات بالاعتداء على تلميذة وسط الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التلميذة الأستاذ مدينة خريبكة

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